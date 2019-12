Andres Fassi, el presidente de Talleres, habló este miércoles con el programa Futbolémico de Radio Impacto sin tapujos sobre su gestión, el presente del equipo y un balance desde su llegada al club.

Objetivos:

"Talleres todavía tiene una opción si River es campeón e la Libertadores. Estamos evaluando reglamentariamente. Talleres sigue con opciones de clasificar a una Sudamericana. Ya lo hemos elevado a la Superliga para que lo estructuren, basado en la interpretación que Tallares tiene posibilidades".

"El objetivo es quedar en una copa internacional en el 2021 y si queda entre los 10 primeros lugares en la tabla general, seguimos consolidando".

"Lamentablemente esto se dilata porque somos el país de la influencia, del amiguismo, está plagado el fútbol argentino de vivezas. Un reglamento no puede tener una situación de interpretación".

"Hoy la situación es tremendamente conflictiva, social, un país con una diferencia tremenda a como empezamos hace 5 años. Es difícil, me toca esa responsabilidad. Hay que buscar opciones de todos lados, le he quitado mucho tiempo a mi familia".

"Hemos avanzado con la creación de la Superliga, es una insinuación hacia lo que tiene que ser y a tomar el fútbol como una industria. Ojalá Argentina logre mexicanizarse. Nos falta muchísimo, para manejar esto como se tiene que manejar. Tenemos vendidos derechos hasta 2030 por dos pesos".

Copa Argentina:

"Para nosotros fue importante la Copa Argentina. Hicimos lo mas que pudimos. Gran parte de esa responsabilidad es mía, de hacer un plantel con 4 o 5 jugadores menos por la situación económica. Talleres está al día y no le debe un peso a nadie. No tuvimos un mejor plantel que el que se presentó. Si Komar no se lesionaba, el partido seguía cero a cero".

Su gestión:

"Talleres ascendió 2 categorías en 18 meses, hay muchos equipos que están años para hacerlo. gestionar es muy difícil, es muy facial hablar, vengan y siéntense en el Federal A. Todo lo que la gente pueda opinar, me parece bárbaro, Yo tengo el derecho de manejar esto con visión, tengo que pensar en el Talleres de acá a 20 años. No me manejo con la demagogia".

Kudelka:

"A Kudelka lo hice salir aplaudido, coreando su nombre, con una conferencia de prensa. Me quedó en mi interior todo lo que tengo que guardar. Que él lo salga a decir es su problema. Tenemos entrenadores, dirigentes, jugadores muy demagogos. Yo actúo para el valor moral mi institución y en lo que esta bien. En lo moral estoy acá arriba. El señor Kudelka me tiene que respetar porque sabe mi nivel moral. Jamás voy a decir un montón de cosas por las que sería abucheado por 50.000 personas. Al señor Kudelka le estoy agradecido por los 3 años y medio que le dio a Talleres, a Kudelka lo hice yo irse aplaudido.