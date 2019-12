Cristiano Ronaldo se mostró enojado y se lo hizo saber a Maurizio Sarri al momento de ser reemplazado en Juventus, en la victoria en su visita a Lokomotiv de Moscu por la fase de grupos de la Champions.

"He sustituido a Ronaldo porque le he visto preocupado, he notado que no corría con fluidez. Ha sido un cambio por precaución", explicó el técnico italiano sobre lo sucedido.

El crack de Pôrtugal dejó el campo de juego al minuto 81 para darle lugar al cordobés Paulo Dybala. "Desde hace unos días, tiene unas molestias en la rodilla que le llevan a cargar en el aductor, que se le cansa demasiado", amplió el DT