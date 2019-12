Juan Román Riquelme anunció que competirá en las elecciones de Boca Juniors en la lista que encabezan Jorge Ameal y Mario Pergolini.

En una entrevista con Fox Sports el ídolo xeneize explicó que ante la falta de unidad decidió acompañar a uno de los candidatos opositores para "ayudar al club" en el cargo de vicepresidente segundo.

"ESTOY SEGURO DE LO QUE QUIERO HACER, SI NO ME QUEDO EN MI CASA Y PASO A SER EL BOCHINI DE BOCA" - No te pierdas la respuesta de Riquelme ante la pregunta de "Tengo ganas de volver a mi club".