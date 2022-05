La interna del Frente de Todos ya escaló niveles difíciles de retrotraer. En ese marco, y tras las declaraciones de Andrés "Cuervo" Larroque, el referente de La Cámpora que acusó a Alberto Fernández de forzar "la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina (Fernández de Kirchner)", el ministro de Seguridad le salió al cruce.

"Llama la atención semejantes expresiones fuera de lugar, irrespetuosos", dijo Aníbal Fernández en referencia a los dichos de Larroque, y repitió: "Al presidente nadie lo va a apretar con declaraciones estúpidas".

En la previa de la reunión de Gabinete, el ministro cuestionó las críticas de funcionarios que responden a la vicepresidenta, y a la vez respaldó nuevamente a su par de Economía, Martín Guzmán.

Fernández remarcó que el funcionario encargado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional "tiene la camiseta de los Argentinos y de un ministro que quiere resolver los temas y está buscando el formato más ordenado".

Respecto de las críticas kirchneristas, el ministro nacional señaló con su habitual mordacidad: "Al presidente no lo van a apretar con declaraciones estúpidas", señaló ante los periodistas que lo esperaban al ingreso de la reunión que preside el jefe de Gabinete, Juan Manzur. "A mi lo que me sorprende es que ante los dichos nadie salta diciendo: 'che mire que no estoy de acuerdo con eso, eh'", disparó.

Los tuits de Cristina

Consultado luego por las publicaciones en Twitter que hizo la vicepresidenta, donde dijo que "se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión", el exjefe de Gabinete aseguró que no comprendió el mensaje, dado que se trató de una formulación "criptica".

"Los tuits no sé lo que significan porque son crípticos, no sé lo que significa legitimidad de gestión, lo que sé es que cuando te pones la camiseta, salís a la cancha y jugas para un equipo. Eso es lo que no sé", señaló.

"Lo que hay que hacer es trabajar en función de lo que le propuso a la sociedad. Puede que te guste la política o no, pero si te gusta la acompañas y si no te gusta la acompañas igual", disparó, tras lo cual agregó: "No puede haber 500 personas que opinen. Opina uno solo que es el Presidente de la Nación".

Además, Fernández agregó: "Yo lo que sé que es que cuando vos te ponés la camiseta y salis a la cancha, jugas para un equipo, y mientras no te la cambies y juegues para otro, no cambia. El Presidente cuando le propuso al pueblo argentino participar de esta situación se puso una camiseta y salir a jugar todos los días para los partidos que venían que eran difíciles, uno detrás de otro. Y la realidad es que hay un montón que jugaban con vos y ahora los ves con una camiseta de otro color", cuestionó respecto a la lealtad de algunos funcionarios del Gobierno vinculados a La Cámpora, la agrupación que lidera el hijo de Cristina, Máximo Kirchner.

