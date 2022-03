El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves un acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio porteño de Palermo.

En la ceremonia, en el espacio ubicado en ubicado en la calle Godoy Cruz 2280 en Buenos Aires, se entregaron los legajos reparados de ocho miembros del Conicet que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.

Se trata de Alicia Graciela Cardoso, Dante Guede, Roberto Luis López Avramo, Liliana Élida Galletti, Mario Oreste Galuppo, Federico Gerardo Lüdden Lehmann, Manuel Ramón Saavedra y Martín Toursarkissian, cuyos familiares recibieron emocionados los legajos reparados, en los cuales ahora consta que fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura genocida.

Como cierre de la conmemoración, el presidente realizó un breve discurso en el que se ciñó a recordar a las víctimas de la última dictadura militar, ya reconocer y felicitar el trabajo de madres y abuelas de Plaza de Mayo durante los años más oscuros de la Argentina .

"Nunca habíamos visto la brutalidad de la última dictadura", sostuvo, y mencionó las atrocidades cometidas por los militares. "Fue la peor tragedia que vivió la Argentina", sostuvo el mandatario. Además, indicó que a lo que más le temieron los genocidas "fue al pensamiento".

"Hicieron desaparecer a 30 mil, mataron a miles, encarcelaron a otros miles, enviaron al exilio a otros miles y eso nunca debemos olvidarlo", señaló Fernández, y apuntó que, "todavía, pese a tanto dolor y a tanto pesar, hay algunos negacionistas (...). Asco me da lo que dicen, verguenza deberían tener", dijo efusivamente el presidente.

Respecto de la conmemoración del 24 de marzo, el mandatario señaló que se trata de no olvidar, "no se trata de buscar venganza. Se trata de tener memoria para no repetir las mismas experiencias"

En su discurso remarcó el trabajo que han hecho "nuestras madres y nuestras abuelas, con quienes tenemos una deuda eterna", indicó, "porque en soledad se plantaron ante los dictadores, tuvieron el coraje que no tuvieron millones de argentinos", dijo Fernández. Y finalizó: "Para las abuelas y las madres, mi gratitud eterna: el compromiso no fue en vano"

Acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y la presidenta de Conicet, Ana María Franchi, el Presidente realizó además un reconocimiento a aquellos miembros del organismo que fueron cesanteados, exonerados o dados de baja, y debieron exiliarse del país.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela "Lita" Paolín de Boitano; y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida.

"Macri no modificarnos la memoria", dijo la referencia de la línea fundadora, remarcando la importancia de la entrega de los legajos reparados. Y resaltar las razones por la cual se realizará la marcha por la memoria. "Vamos a reventar la plaza de Mayo", sostuvo, para recordar a los detenidos desaparecidos por la dictadura genocida. “A pesar de los bastones y las sillas de rueda, las locas seguimos de pie”, concluyó Almeida.

También envió un saludo grabado Estela de Carlotto, quien destacó la fecha que se conmemora, en nombre de los que ya no están.