La solicitud de licencia presentada por el diputado José Luis Espert no es un mero trámite administrativo; es una maniobra política calculada para convertir su curul en un escudo contra la justicia.

Al intentar conservar sus fueros mientras evade sus responsabilidades legislativas, Espert convierte la institución en un refugio de impunidad y traiciona la esencia misma de la función pública.

Desde el punto de vista jurídico, la Cámara de Diputados cuenta con herramientas contundentes para dar una respuesta a este desafío.

El artículo 70 de nuestra Constitución Nacional establece la facultad de cada Cámara de corregir a sus miembros por “desorden de conducta”. ¿Acaso buscar la inmunidad procesal ante gravísimas acusaciones de vinculación con el narcotráfico no constituye el máximo desorden de conducta imaginable? Este acto quebranta el decoro, la ética y la confianza pública, y la Cámara tiene no solo el derecho, sino la obligación imperiosa de interpretarlo como una falta grave que merece la sanción máxima: la expulsión.

Políticamente, la tolerancia sería un suicidio institucional. Si el Congreso permite que sus bancas sean usadas como trincheras legales para evadir procesos penales, entierra su propia credibilidad y se vuelve cómplice de la corrupción. La ciudadanía, hastiada de la doble moral, exige que sus representantes estén a la altura de la ley, no por encima de ella. Expulsar a Espert no es una opción, es un imperativo democrático. Es un mensaje claro de que el Poder Legislativo no es un club de privilegiados, sino un servicio al pueblo que exige pulcritud absoluta.

La historia observa. El veredicto sobre esta Cámara dependerá de si tuvo la valentía de limpiar su propia casa o si prefirió ser cómplice del más repudiable status quo. No hay punto medio. La dignidad de la institución está en juego. Que la única puerta que se le abra a Espert sea la de los tribunales.