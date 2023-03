La serie creada por Santiago Korovsky confirma una segunda temporada, donde la “Patrulla Barrial”, continuará velando por la seguridad de la comunidad.

“Más seguros, más valientes, igual de divertidos”, anticipa la plataforma para anunciar la continuidad de la serie.

A solo dos semanas de su estreno, Netflix anuncia que la serie de comedia hecha en Argentina escrita, codirigida y protagonizada por Santiago Korovsky junto a un gran elenco y producida por K&S Films, tendrá una segunda temporada. Felipe y los diversos personajes de la División Palermo están de vuelta con una nueva historia llena de acción y diversión.

La primera temporada de la serie se convirtió en un fenómeno en el país y se encuentra en el primer puesto del top 10 de series en Argentina desde hace dos semanas.

La tira es dirigida por Santiago Korovsky y Diego Núñez Irigoyen. En el elenco están: Santiago Korovsky, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas y Mike Amigorena, entre otros.

Una cordobesa entre los guionistas de “División Palermo”

Lucrecia Gómez Boschetti es una de las colaboradoras en el guion y además fue coach actoral de la actriz Pilar Gamboa, a quien ayudó a construir a su personaje. Se trata de “Sofía”, una chica que tiene una discapacidad y utiliza una silla de ruedas. Lucrecia tiene 30 años, es cordobesa y utiliza una silla de ruedas luego de sufrir un accidente. Santiago Korovsky la convocó para colaborar en la serie de Netflix.

Lucrecia estudió Cine en la Facultad de Artes de la UNC y también cursó Letras Modernas. En la pandemia publicó el libro “Cinco historias de una invalida imprudente y un poema para no perder la dignidad” de editorial La Hendija. Más info aquí.

En “División Palermo” además de ser una de las colaboradoras en el guion, aparece en uno de los capítulos interpretando a una “influencer” que da una charla TEDx.

En su cuenta de Instagram, Lucrecia comparte una reflexión sobre su participación en la serie de Netflix: “Siempre me gustó hacer reír a la gente. Contar historias y hacer reír es una forma de ordenar la realidad… Nunca me sentí la gran activista ni la liberadora del pueblo lisiado, pero si algo quería en este proyecto es que le guste a mis coinvalidos, que ellos se rían, que nos riamos entre todos, que los lisiados no sean el remate del chiste y ya. Me hace muy feliz ver la recepción que está teniendo División Palermo…”.

Además, realiza el podcast “Iluminada y lisiada, enfurecida y tullida” que se puede escuchar por YouTube y Spotify.