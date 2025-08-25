Se profundiza la crisis política desatada desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Después de la "filtración" de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el Congreso nacional someterá a las principales figuras del oficialismo a una secuencia de interpelaciones en la Cámara de Diputados.

Mientras la Justicia avanza con pericias e indagatorias sobre las presuntas coimas reveladas en las mencionadas grabaciones (señala a Eduardo “Lule” Menem como articulador y menciona a Karina Milei como beneficiaria) la oposición diseñó una instancia que podría ser compleja para el núcleo del oficialismo: interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones.

Se añade a estas interpelaciones, el pedido de informes al Poder Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora con facultades para citar a funcionarios y requerir documentación a organismos públicos.

Al respecto, el diputado Oscar Agost Carreño, uno de los legisladores que suele exigir transparencia el Gobierno nacional, confirmó que solicitará toda la documentación relativa al caso y criticó la postura oficial, a la espera de una respuesta institucional en el recinto.

“El Gobierno está haciendo los mismo que hizo con $LIBRA, y con muchos otros casos donde realmente finge demencia. Esconde la cabeza bajo tierra y no da explicaciones claras, pero sobre todo no hace una denuncia penal", disparó este lunes el diputado Agost Carreño ante las cámaras de Canal 10.

"Estamos hablando de escandalosos audios que surgen del seno libertario; no los trajo ni el kirchnerismo ni la oposición", agregó Agost Carreño

Recordamos que el diputado y presidente del PRO Córdoba (será cabeza de lista en el distrito en las próximas legislativas del 26 de octubre) fue uno de los impulsores del pedido de interpelación que tendrá lugar el próximo miércoles en la Cámara Baja. Además, será interrogado por la cuestión, durante la misma jornada, el ministro de Salud Mario Lugones.

Sobre el caso de la secretaria general de Presidencia, una de las funcionarias más comprometidas por la "filtración" de los audios, desde el socialismo, Esteban Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, empujan la interpelación a la hermana del presidente. Buscan también establecer una comisión investigadora.

"Todos estos escándalos, aunque se amplifiquen en la actual campaña electoral, no significa que no haya que exigir explicaciones, porque acá hay hechos que el Gobierno no está explicando", dijo el aspirante a renovar su banca en Diputados.