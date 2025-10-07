El empresario Federico “Fred” Machado fue trasladado a una cárcel federal de Viedma, Río Negro, después de confirmarse su extradición a Estados Unidos, donde está acusado por narcotráfico, lavado de dinero y estafa electrónica.

Los oficiales de las fuerzas de seguridad llegaron a la casa de la madre de Machado, donde el empresario cumplía prisión domiciliaria desde 2021.

Este martes la extradición de Machado se concretó a través de dos medidas administrativas en lo más alto del poder en el país. Primero la Corte Suprema de Justicia aceptó por unanimidad el pedido del poder judicial norteamericano y, horas más tarde, el presidente Javier Milei dio el visto bueno final.

"Voy a asignar custodia a Machado", dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un cruce que tuvo en X con Juan Grabois.

La funcionaria encabezó el ala del gobierno que reclamó que José Luis Espert diera un paso al costado en su candidatura a diputado de La Libertad Avanza después del descubrimiento de la entrega de 200.000 dólares por parte de Machado y de una treintena de vuelos en aeronaves que pertenecen al empresario acusado en Estados Unidos.