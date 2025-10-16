El femicida uruguayo Pablo Laurta volvió a hablar ante la prensa : “Yo fui a rescatar a mi hijo”, gritó este jueves en el ingreso a los tribunales de Concordia, Entre Ríos.

Durante la audiencia, la jueza de Garantías Gabriela Seró dispuso la prisión preventiva por 120 días, en el marco de la causa por el homicidio criminis causa del remisero Martín Sebastián Palacio (49), asesinado y descuartizado.

Laurta, imputado por el brutal crimen, fue consultado por periodistas cuando era trasladado al despacho fiscal. Le preguntaron si le había pedido perdón a Dios por lo que hizo y respondió: “Yo fui a rescatar a mi hijo”.

El detenido nuevamente admitió que su hijo había sido “secuestrado” por su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54), a quienes asesinó a balazos el pasado sábado en Córdoba.

La jueza también autorizó la extracción de muestras biológicas del imputado para cotejar ADN y avanzar con las pericias forenses. En las próximas horas será trasladado a Córdoba, donde enfrentará la causa por el doble femicidio. En paralelo, la defensa solicitó una pericia psiquiátrica para evaluar su estado mental.