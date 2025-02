“Idiota”, “imbécil” y “débil mental”: repudio por los términos en el documento de la Agencia de Discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad publicó un documento oficial donde usa los términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para referirse a personas con discapacidades, en el marco de los criterios de asignación de las pensiones no contributivas a personas con invalidez.

Esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial en la Resolución 187/2025 y ha generado fuertes críticas por parte de expertos, quienes señalan que contraviene tratados internacionales contra la discriminación, aparte del repudio generalizado en redes sociales.

Según el anexo publicado el 14 de enero del organismo que encabeza Diego Spagnuolo, establece que "idiota" se refiere a personas de entre 0 y 30 años, "imbécil" a aquellas de 30 a 50 años, y "débil mental profundo" a individuos de 50 a 60 años.

Además, se menciona la categoría "débil mental moderado" para personas entre 60 y 70 años, y "débil mental leve" para quienes tienen entre 70 y 90 años.

El documento establece la siguiente clasificación:

*0-30 (idiota). No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.

*30-50 (imbécil). No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.

*50-60 (débil mental profundo). Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.

*60-70 (débil mental moderado). Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.

*70-90 (débil mental leve). Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal.

Las criticas y el repudio fue generalizado.

Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor universitario, expresó: "El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como "idiota", "imbécil" y "débil mental". Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad".

Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), aseguró que estas palabras son “un acto de violencia institucional sin precedentes”.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, determina que no se pueden usar esos términos.