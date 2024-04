A poco tiempo de que comience a tratar la nueva Ley Ómnibus en el Congreso -supuestamente más consensuada para que no vuelva a fracasar- el vocero de Javier Milei amenazó nuevamente a los diputados nacionales, diciendo este jueves que "la motosierra es eterna, no hay fin", en relación a las políticas de ajuste brutal que lleva adelante la gestión libertario-macrista.

"La motosierra es eterna, no hay fin, es para siempre porque el camino que estamos transitando recién empieza", afirmó Manuel Adorni en su conferencia de prensa y agregó temerariamente: "Vamos a hablar de la motosierra hoy, por cuatro años y si los argentinos lo quieren serán ocho años".

El trámite legislativo para aprobar en segundo intento de la fracasada ley, se retoma este jueves en el Congreso. Y en lugar de tender puentes, el portavoz remarcó: "el Presidente lo ha dicho siempre, la Ley Bases es fundamental en el largo plazo porque es la base de un montón de cuestiones que en Argentina se tiene que modificar en términos de libertades en distintos ámbitos, y el presidente siempre lo dijo".

Y sumó: “Pero de hecho, lo que logramos, lo logramos a pesar de la política. Nos hubiese encantado que la política acompañe desde un inicio al gobierno de Milei como ha pasado en otras nuevas gestiones”, agregó Adorni, desconociendo que forman parte de la política a la cual atacan constantemente.

El vocero dijo luego que "no importan los palos en la rueda", en referencia a la oposición de a que necesitan votos en el Congreso: "No importa lo que tengamos enfrente que trate de lograr que no cambiemos la Argentina, lo vamos a hacer igual".

Según el secretario de Estado, si el Gobierno de Milei hubiera tenido el apoyo para que se aprobara la primera Ley Ómnibus al Congreso, "quizás las arcas públicas se hubiesen resentido menos".

Dinamitando puentes

Las declaraciones del mandatario en las últimas horas fueron mucho menos diplomáticas que las de su portavoz. "Ma', tiren la Ley Bases", lanzó el Presidente mientras elogiaba su gestión económica durante una cena de libertarios realizada este miércoles en la ciudad de Buenos Aires.

Las amenazas tanto de Milei como de Adorni se dan mientras el oficialismo trata de conseguir un dictamen de comisión de la Ley Bases y del paquete fiscal con la intención de tratarlo en el recinto entre el próximo lunes y martes.

Pese a que el Gobierno hizo varias concesiones para lograr que se apruebe, algunos diputados mantienen diferencias que serán difícil de saldar en el debate de comisiones y es por eso que habrá distintos despachos por diferencias en las facultades delegadas, privatizaciones y la restitución del impuesto a las Ganancias, de acuerdo a lo que publica Clarín.

En la conferencia de prensa, le preguntaron a Adorni si "sostenible" en el tiempo el superávit fiscal y advirtieron por las deudas que las generadoras eléctricas y las petroleras les reclaman al Gobierno.

"El superávit fiscal por supuesto que es sostenible y por supuesto que no es un tema aislado, es la pieza fundamental de todo este montón de cuestiones que incluye crecimiento, y más recortes que van a significar cambios en el sistema impositivo argentino", sostuvo el vocero.