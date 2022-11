"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, amenazó la titular del PRO, Patricia Bullrich, al jefe del gabinete porteño y mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel.

La violenta escena ocurrió en uno de los salones de la Sociedad Rural, donde Mauricio Macri presentó su libro Para qué. El funcionario porteño se acercó a saludar a la ex ministra de Seguridad y ella lo cruzó con la violenta frase.

El malestar con Miguel, uno de los hombres de mayor confianza de Larreta -el competidor directo por la candidatura presidencial que tiene Bullrich dentro del PRO- fue porque el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) venía criticándola seguido y con dureza en los medios de comunicación. “La venía chuseando seguido y reaccionó. Patricia es así”, dijeron a La Nación desde su entorno.

Tras la amenaza de Bullrich, Miguel intentó apaciguar los ánimos con un abrazo y una palabras al oído, pero fue en vano: ella giró y le dio la espalda. Otros dirigentes del PRO, presentes en la mesa, observan atónitos la escena, entre ellos Miguel Ángel Pichetto.

El video de lo ocurrido quedó registrado en las cámaras de los celulares que los rodeaban y se filtró en las últimas horas, pero el cruce se produjo la semana pasada.

Una interna que arde

El malestar por las candidaturas para el año próximo dentro del partido fundado por Macri y sus socios de Juntos por el Cambio ya es indisimulable. En ese contexto, algunos interpretaron que la presentación del libro del ex presidente vino a echar más leña al fuego en la coalición.

En medio de ánimos caldeados, el ex primer mandatario ratificó que no tiene intención de correrse de la disputa por el poder y que pretende incidir en la discusión sobre el programa económico de Juntos por el Cambio. Este es uno de los motivos que alimentan la disputa entre Bullrich y Rodríguez Larreta, los aspirantes del espacio a convertirse en candidatos presidenciales el año que viene.

Otra de las razones que hizo escalar la tensión fue la determinación de Bullrich de apoyar a Jorge Macri, primo del expresidente, como candidato del PRO en CABA.

En tanto Larreta, por ahora no hizo público el nombre de quiénes son sus candidatos favoritos para sucederlo, aunque ya tuvo gestos de apoyo con Soledad Acuña, Fernán Quirós y el radical Martín Lousteau.

Mirá el video de la amenaza:

Fuentes: Cronista; La Nación