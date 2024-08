Argentina

La ex primera dama ratificó este lunes la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género a través de la presentación de un escrito de 20 páginas. Detalló que los episodios se iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no sólo el físico. Lesiones graves y abuso de autoridad, las acusaciones contra el ex mandatario.