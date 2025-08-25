El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, desestimó tener cualquier vínculo con el escándalo por los supuestos cobros irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En ese sentido, aseguró que los controversiales audios de Spagnuolo son una “burda operación política del kirchnerismo”.

Tras romper el silencio, el funcionario sostuvo que “jamás tuvo intervención de ningún tipo en las contrataciones”. Además, negó haber tenido información sobre irregularidades: “Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis, ni en ningún otro organismo del Estado”.

Asimismo, Lule señaló la “falsedad del contenido de los audios” y desmintió haber dialogado con Karina Milei o con el presidente Javier Milei sobre prestaciones, contratos u otras actividades. “Conozco el trabajo que lleva adelante este Gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”, dijo.

Finalmente, el subsecretario vinculó la aparición de estas denuncias con la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Según afirmó, esta situación “solo busca dañar la imagen del Gobierno para obtener un rédito meramente electoral”.

La publicación en su cuenta de “X” fue retuiteada luego por Karina y Javier Milei, y por gran parte del gabinete.