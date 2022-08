La centralidad de la que es objeto Cristina Fernández de Kirchner es clara. El tema es por qué. En los últimos días, en su paso por Córdoba el ex presidente Mauricio Macri dijo que hizo lo que pudo en su gestión de 2015 a 2019 porque Cristina seguía con poder. "Me sentí como en una fiesta a la que yo estaba invitado, ella nunca dejó el poder era una fiesta donde Cristina ponía el catering, los mozos, la música y alguno de los invitados y yo apenas pude colar algo", dijo el ex mandatario.

Al respecto el analista electoral y politólogo Andy Tow indicó que con esas declaraciones, " lo que está haciendo Macri es parte de su campaña de vuelta o de renovación de su vínculo con el electorado, luego de un fin de gobierno bastante difícil, y ahora está dando las explicaciones de por qué no pudo hacer lo que no pudo hacer y señalando a los culpables del caso, que en este caso sería Cristina", razonó, en diálogo con la FM 102.3.

En esa línea, Tow sostuvo que lo que está tratando de decir el ex presidente es que "si la sacan del mapa político, si la neutralizan, va a ser todo más facil porque ella es el factor que impide o la máquina de impedir", indicó. "Está justificando la falta de eficiencia de su gobierno de alguna manera aprovechando esta centralidad", analizó el politólogo.

Posteriormente, comparó a Cristina con Juan Domingo Perón, al sostener que "La vicepresidenta es una especie de Perón del siglo XXI en el cual uno está favor o está en contra. En el siglo XX la Argentina estaba dividida entre peronismo y antiperonismo a nivel político y él era una figura que generaba este amor y este odio. Lo que sucede con la vicepresidenta es lo mismo", sostuvo Tow.

Y desmenuzó lo que está pasando con la causa que tiene a Cristina como "jefa de una asociación ilícita", según el fiscal Diego Luciani : "Este proceso judicial que tiene la vicepresidenta, que amenaza con quitarle su derecho a competir, a presentarse en elecciones, genera una perturbación muy importante dentro del gobierno y cada uno se posiciona y está tratando de presionar en el marco de la opinión pública y de la política para que esta situación se quede evidenciada del daño que genera a nivel político que una figura como ella esté en riesgo de ser condenada penalmente y que eso pueda tener repercusiones en el ámbito electoral donde ella tiene, innegable, un mínimo del 30% de los votos", dijo Tow.

Al respecto, el analista sostuvo que la vicepresidenta tiene la capacidad de poder trasladar los votos propios a quien ella elija como candidato, como tuvo Perón cuando llamó a votar a Frondizi, dijo el politólogo. "Tiene la capacidad de movilizar una importante cantidad de votos que le responden. Eso solo marca una diferencia y es un explicativo de la centralidad que puede llegar a tener".

Al haberse subido de nuevo Macri al ring, el politólogo sostuvo que, en un país con tanta variabilidad económica, que haya una polarización entre Macri y Cristina es algo que se explica: la gente conoce de qué manera gobernaron. Es más dificil que se aparezca otro candidato porque la gente le teme a más incertidumbre, a la imprevisibilidad, según detalló Tow.

"Macri y Cristina mantienen la centralidad porque son lo malo o bueno conocido", a diferencia de candidatos que no gobernaron aún.

Escuchá la entrevista completa: