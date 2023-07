Con el inicio durante este fin de semana de la campaña electoral para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto, los candidatos comienzan a mostrar sus piezas en redes sociales.

Tal fue el caso del precandidato presidencial Unidos por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien lanzó su primer spot en Instagram y Tik Tok.

El actual ministro de Economía afirmó que “gobernar es tomar decisiones”, en un video en el que se muestra siendo recibido en una casa de la localidad bonaerense de San Martín, donde comparte una mesa con vecinas e intercambia opiniones con ellos.

"No tengas dudas de que me voy a romper el alma para que, si soy presidente, sentir orgullo el día que me vaya", aseguró Massa en uno de los dos spots de campaña en los que ya se muestra como precandidato presidencial recorriendo el conurbano bonaerense.

Tras escuchar las vivencias y reclamos de los vecinos, Massa dijo que "toma decisiones todos los días", y explicó que "gobernar es tomar decisiones que tienen que ver con mantener el funcionamiento de un país”.

El competidor de Massa en la interna, Juan Grabois, hizo lo propio un día antes con la publicación de la boleta de la lista 134, Justa y Soberana que lo lleva a él como precandidato a Presidente junto a Paula Abal Medina. “Que se sepa: en Unión por la Patria hay opción", afirma Grabois.

Este domingo la cuenta oficial de Twitter de UxP publicó un video con el hashtag #enmarcha, mostrando las recorridas de Massa en San Martín, del ministro de Interior y primer candidato a senador, Eduardo "Wado" de Pedro, en Hurlingham junto al diputado Máximo Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof en Merlo.