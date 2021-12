Para celebrar el Día de la Democracia y los Derecho Humanos, miles de personas marcharon este viernes hasta la Plaza de Mayo dónde el gobierno nacional organizó un festejo cuyo cierre estuvo a cargo de el presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los exmandatarios de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva; y de Uruguay, José "Pepe" Mujica.

Los discursos del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se concentraron en la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

"La democracia es tener memoria, es no olvidar. Los que invitan al olvido son los que quieren sacarse de encima la responsabilidad que han tenido en el tiempo que gobernaron. No olvidemos nada, no olvidemos a los genocidas y tampoco olvidemos a los que nos endeudaron hace apenas dos años atrás que andan ahora dando cátedra de como se sale del problema de la deuda", afirmó Alberto Fernández.

Además el jefe de Estado remarcó que la intención del gobierno no es tomarse el tiempo necesario para que el acuerdo "les sirva a los argentinos". En este sentido dijo que no negociará nada "que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina".

Por su parte la Vicepresidenta recordó que el FMI "ha vivido condicionando la democracia argentina" y recordó las crisis del 89' y del 2001. "Al que no se la soltaron fue al que vino después de nosotros, a ese le pusieron toda la tarasca para que pudiera ganar las elecciones", afirmó.

Acerca del futuro acuerdo, Cristina Fernández planteó recuperar los dólares que se fugaron a paraísos fiscales.

"Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que fugaron, de los que se la llevaron si pagar impuestos", expresó.

Por otra parte José Pepe Mujica y Luiz Inácio "Lula" da Silva en sus discursos también remarcaron el valor de la democracia.