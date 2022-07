Después de una de las semanas más intensas del año en cuanto a volatilidad política (asunción de nueva ministra de Economía, anuncio de medidas vinculadas con el consumo en Freeshops y el exterior, el dólar que llegó este viernes a los $273) la vicepresidenta Cistina Fernández volvió a hablar públicamente y dejó una larga lista de frases.

Aprovechó la inauguración del Cine Teatro Municipal de Calafate para criticar nuevamente al exministro Martín Guzmán y marcar el rumbo en la interna del Frente de Todos. En un discurso de 38 minutos, Cristina Fernández ironizó con los efectos de sus intervenciones públicas hacia dentro de la coalición: “No voy a revolear a ningún ministro”, dijo, para empezar.

Casi exclusivamente sus críticas estuvieron dirigidas al ahora exministro Guzmán. CFK tiene una mirada muy crítica con la forma en que Guzmán anunció su paso al costado. “Fue un acto de enorme irresponsabilidad política y también un acto de desestabilización institucional”. Para la expresidenta de la Argentina la actitud de Guzmán comprometió seriamente las instituciones políticas del país.

A continuación algunas de las principales definiciones que dejó la vicepresidenta en Calafate, durante la inauguración del Cine Teatro Municipal:

“Santa Cruz es la primera provincia en materia de producción de dólares si miramos la cifra per capita. Adivinen qué distrito es el que más gasta dólares y no produce dólares: sí, no te han mentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Se pueden hacer políticas mejores. No porque soñemos con utopías, sino porque las hemos hechos. Dejemos de discutir a las personas y empecemos a discutir las políticas”.

“El Previaje fue una excelente política del Gobierno nacional como respuesta para enfrentar la devastación que sufrió el sector turístico de la pandemia, después de un año y medio de parálisis absoluta. En términos fiscales es una política de expansión y en términos monetarios es emisiva. Alejémonos de los dogmas”.

“Lo que creo que el Gobierno debería hacer es, cuando se defina el nuevo Previaje, es definir políticas de precios con los hoteleros y empresarios del sector. Son de los que más han contribuido a la inflación. Si el Estado hace una inversión de esas características contribuyan a una política de precios. El que no quiere, que no participe”.

“Un acto de inmensa ingratitud al Presidente. Este presidente había bancado a ese ministro de Economía como a nadie, enfrentándose inclusive a las propias fuerzas de su coalición. ¿Se merecía esto? Debo decirlo porque creo que los argentinos tenemos que empezar a hablar claro entre nosotros”.

“El pasado día sábado nos enteramos de la intempestiva renuncia del ministro de Economía que (y esto lo digo por mí) fue un inmenso acto de irresponsabilidad política. Yo todos los espacios institucionales que he ocupado en toda mi vida fue por el voto popular. Eso me ha generado una idea de la responsabilidad política”.

“Es muy importante que los argentinos acordemos sobre ciertas cuestiones. La economía bimonetaria une a todas las crisis de la Argentina: la escasez de dólares, las corridas, la inflación y las devaluaciones”.