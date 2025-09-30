El clima cambiario sufrió nuevas turbulencias este martes en Argentina después del mensaje que publicó el dueño de Cocos Capital, Ariel Sbar, en su cuenta de X.

"Nos pidieron apagar", escribió el empresario esta tarde en respuesta a una usuaria que preguntó: "Ariel cortaron el dólar oficial, qué pasó?".

Las especulaciones inundaron el mercado de las finanzas en un día marcado por la baja de las acciones argentinas, la suba del dólar oficial a $1.400 y la ampliación de la brecha con las operatorias financieras junto a una suba del Riesgo País a 1.200 puntos.

Cocos Capital ofrecía el acceso al dólar oficial a través de BIND Banco Industrial. Lo mismo hacía Mercado Pago que también suspendió las ventas este martes.

El diario Clarín informó que las autoridades del Banco Central de la República Argentina informaron que las billeteras virtuales que tercerizan las operaciones de dólar oficial incumplen con las normativas cambiarias que limitan este tipo de transacciones mediante casas de cambio autorizadas y bancos.

Desde las oficinas del edificio ubicado en Reconquista 266 advirtieron que las billeteras virtuales podrán seguir ofreciendo a sus clientes operar con dólar MEP o Contado con Liquidación.

La semana pasada el Banco Central reajustó el cepo cambiario con una medida que prohíbe comprar en el mercado oficial y operar en menos de noventa días en los financieros.

Después de la resolución oficial el mercado acusó el golpe con una subida de las cotizaciones en el MEP y el CCl que cerraron este martes a $1.489 y $1.522.