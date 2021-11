Fue el encargado de la Economía en la mayor parte del gobierno macrista. Pasó de las buenas sensaciones de 2017 a tener que negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tener que irse después de las PASO de 2019.

Y siguiendo el camino de los invitados de la Bolsa de Comercio, Nicolás Dujovne disertó allí en una charla titulada 'Bases para volver a crecer'.

Allí hizo hincapié en las complicaciones que tiene Argentina en sus finanzas, consideró que hoy no tiene "aspiraciones políticas" y que "nuestros primeros cuatro años fueron un intento, no logramos generar continuidad para seguir con las reformas". Y prosiguió: "Habremos cometido errores, pero sembramos una semilla y tan mal no habremos hecho las cosas".

A su vez, destacó el aval de la provincia en el avance de los cambios impuestos, porque "sin el rol que jugó Córdoba y Osvaldo (Giordano, el ministro de Economía) avanzar en la Ley de Responsabilidad y el Pacto fiscal, hubiera sido difícil".

Luego remarcó que "pese a ser de espacios distintos, teníamos ideas muy muy parecidas en ideas fiscales" y que "cuando la negociación se complicaba, Córdoba jugaba siempre para el lado correcto".

Lamentó, en ese camino, que el avance en las restricciones impositivas haya sido dejado de lado por la gestión de Alberto Fernández.

Se animó a lanzar "recetas para salir del estancamiento" y pidió "bajar el riesgo país para evitar el default fácil".

El déficit y el gasto público

Mientras se preguntaba ¿Cómo crece la economía?, no dejó de referir el elevado porcentaje que representa el gasto público para el Estado nacional. Imaginando algunas modificaciones, le apuntó a jubilaciones "especiales o de privilegio" pero también a "regímenes que aportan poco, como el monotributo".

Pero puso el ojo en una singular cuestión. "En Argentina pagamos pensiones por invalidez compatibles con países que pasaron por una guerra atroz. Son más de un millón. Y en países con una demografía parecida a la nuestra, hay menos de un cuarto de ese número".