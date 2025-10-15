Tras el escándalo que derivó en la baja de José Luis Espert como candidato a diputado, La Libertad Avanza difundió un curioso spot en la provincia de Buenos Aires para explicar cómo votar a su lista.

El video, protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt, busca instruir al electorado luego de que la Justicia Electoral rechazara la reimpresión de boletas tras la salida de Espert.

El desopilante spot remata con la frase: “Para votar al colorado, marcá al pelado”.

La consigna apunta a aclarar que Santilli reemplaza a Espert en el primer lugar de la lista libertaria, luego de que el economista fuera apartado tras el escándalo por los aportes del empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

El material de campaña se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una catarata de memes y comentarios irónicos hacia el oficialismo.

El lanzamiento coincide con la oficialización, por parte de la justicia federal con competencia electoral, de la nueva nómina de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en territorio bonaerense, encabezada por Santilli.

El próximo 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales, donde Córdoba y el país elegirán a sus nuevos diputados y también senadores, dependiendo el distrito.