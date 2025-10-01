Primero fue detenido Matías Sebastián Ozorio, el argentino que es “su mano derecha”. Y poco después cayó Tony Janzen Valverde Victoriano.

Conocido como ‘Pequeño J’, el joven de 20 años está acusado de ser el autor intelectual de los horrendos asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), ocurridos la semana pasada en Florencio Varela, Buenos Aires.

Este martes por la noche, frente a la Dirección Antidrogas de Perú, fue abordado por periodistas mientras caminaba junto con Ozorio rumbo a su lugar de detención, con chaleco naranja. "Nos están echando la culpa nada más, no matamos a nadie", sentenció.

Desde ese lugar, ‘Pequeño J’ pidió, además: "Tienen que encontrar al culpable, porque yo no tengo nada que ver".

Era buscado por Interpol desde hace días, y presuntamente planeaba encontrarse en Perú con Ozorio. Pero éste último fue detenido primero.

Valverde Victoriano viajaba en la caja de un camión de pescado que había salido de Bolivia, y siendo el principal apuntado de la causa, se sumó a otras ocho detenciones.

Ya están bajo investigación y custodia los dos propietarios de la casa donde se cometieron los asesinatos, dos jóvenes que la estaban limpiando; uno de los conductores de los vehículos el día de los crímenes y su sobrina; quien habría cavado el pozo y los dos de las últimas horas.