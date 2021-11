El presidente Alberto Fernández apuntó este miércoles contra el expresidente Mauricio Macri en la inauguración de un sanatorio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en Capital Federal.

“Yo también podría acordar con el FMI en cinco minutos, pero no podría mirarlos a los ojos a ustedes”, afirmó Fernández para responder a las declaraciones de Macri.

El jefe de Estado compartió el escenario en Costa Salguero con el titular de UPCN Andrés Rodríguez.

Al referirse a Macri, Fernández dijo: "mientras le arranca los micrófonos a los periodistas cuyas preguntas los incomoda, lo escucho decir que el problema de la deuda lo arregla en cinco minutos. Fue el mismo tiempo que necesitó para generar un conflicto que va a durar generaciones y generaciones de argentinos”.

"Yo también puedo acordar con el Fondo en cinco minutos, pero nunca más podría mirarlos a los ojos a ustedes porque en cinco minutos puedo arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen y eso no lo hace un peronista. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”, completó el Presidente.