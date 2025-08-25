Continúa el terremoto en el Gobierno tras el escándalo de las coimas en discapacidad. Finalmente y tras pasar días sin emitir opinión sobre el tema, Martín Menem rompió el silencio en en el programa Otra Mañana, que se emite por A24 y es conducido por Antonio Laje.

El presidente de la Cámara de Diputados descartó que el hecho sea consecuencia de la interna libertaria sino que se trata de otra “monumental operación del kirchnerismo que trata de llevarlos "al barro" y “ensuciar al gobierno” a solo dos semanas de las elecciones para legisladores en la provincia de Buenos Aires.

En esa misma línea, el diputado riojano levantó sospechas sobre el momento en que apareció el audio, que coincidió con la semana en donde se debatió en el Congreso la emergencia en discapacidad.

“Yo no puedo asegurar la autenticidad de los audios pero si puedo decir que el contenido de los audios es absolutamente falso” , afirmó Menem y defendió a todos los involucrados en el caso.

“Pongo las manos en el fuego por Lule y Karina Milei”, reafirmó Menem.

Martín Menem ensayó una defensa que poco convenció. Es la misma explicación que contó en televisión Luis Majul, uno de los voceros blue del Gobierno. Menem dijo que no hay posibilidad de que Spagnuolo le haya contado a Javier Milei la existencia de este supuesto entramado de corrupción.

“¿Sabes si Spagnuolo le decía algo a Milei? Javier lo agarraba del cogote. Javier es el tipo mas transparente que vas a conocer en la historia de la humanidad”, esgrimió Menem.

Sobre el porqué Diego Spagnuolo fue desplazado de su titularidad en la ANDIS, Menem sostuvo que fue separado de manera preventiva y que será investigado por la Justicia. "Spagnuolo deberá dar las explicaciones que corresponda”, remarcó el dirigente libertario de La Rioja.

“La corporación política, la vieja política está en jaque y generan este tipo de maniobras porque los vamos a jubilar”, disparó Menem y adelantó que están preparados porque saben que los “van a seguir operando”.

“Si yo tuviera que salir cada vez que inventan algo no tengo tiempo para laburar”, dijo Menem ensayando otro tipo de explicación ante la pregunta sobre el silencio de parte del Gobierno por el fuerte escándalo.

“Como la campaña del miedo no les funcionó nos tratan de embarrar con casos de corrupción”, volvió a insistir Menem.