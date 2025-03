El gobierno de Javier Milei desclasificará archivos secretos, relacionados con los nazis que se refugiaron en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, según anticipó el pasado lunes el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Julio Mutti es historiador y escritor, especializado en nazismo. En los últimos 15 años, publicó seis libros de investigación sobre el nazismo en Argentina y la Segunda Guerra Mundial. En “Ponete al Día”, se animó a vaticinar con qué puede llegar a encontrarse el Gobierno al desclasificar estos archivos.

En principio, remarcó que tal vez no haya demasiados hechos nuevos para conocer: “En la década del 90 se hizo una investigación de gente muy importante, no solamente argentinos, sino también del exterior, y se hizo un informe que se llamó CEANA. ¿Qué queda por desclasificar? Yo intuyo que no mucho".

Una de las especulaciones más fuertes en torno a esta decisión de Milei, es la posibilidad de reflotar esos archivos en pos de realizar un ataque retroactivo al peronismo; más específicamente a la complicidad de Juan Domingo Perón con el régimen nazi: “La realidad es que eso está probado. Yo lo que creo es que seguramente hay un intento de volver a ponerlo en la agenda, pero está absolutamente probado por documentos”.

Sin embargo, el historiador hace una distinción importante: “El primer gobierno de Perón montó un aparato para atraer nazis de todo tipo, no solamente criminales de guerra, sino también técnicos que habían trabajado para el nazismo, como Kurt Tank, que era un científico muy importante para la aviación”.

La otra gran pregunta es, si efectivamente puede existir en los archivos información acerca de importantes oficiales nazis que habrían pasado sus últimos días en Argentina, incluso el propio Adolf Hitler: “Jerarcas nazis la realidad es que no, porque sabemos lo que pasó con todos. Tal vez algún submarino, como el que se rindió en Mar de Plata, con algunos chicos que no querían volver a Europa porque tenían miedo de ser encarcelados, pudo haber existido”.

La conclusión es clara: “Yo no creo que exista nada”.