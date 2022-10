El autor de la polémica frase “Tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años”, un “sincericidio” pronunciado en 1990, volvió para acuñar otra expresión que también genera debate:“Que los políticos se dejen de hinchar las pelotas porque vuelve el que se vayan todos”.

Lo dijo el titular de los Gastronómicos, Luis Barrionuevo, al expresar su malestar por la crisis económica que atraviesa el país, la imparable inflación que no tiene techo y las negociaciones paritarias de los trabajadores.

De esta manera, el sindicalista le endilgó responsabilidad a la dirigencia política por la falta de soluciones duraderas para la crítica situación económica que atraviesa Argentina.

“Que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento viene de vuelta el que se vayan todos”, lanzó el polémico Barrionuevo.

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) responsabilizó en este contexto al oficialismo y a la oposición por los problemas económicos y sociales.

“Son todos primos. Los que están en el PRO, Cambiemos o el Frente de Todos han convergido juntos o han dado vueltas en una coctelera”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

“La gente no está harta, está re podrida. No quiere saber más nada”, señaló.“El poco interés que tiene se ve en la (poca) audiencia que tienen los programas de televisión políticos. La gente está cansada porque no le terminan de solucionar los problemas”, dijo Barrionuevo.

Según sostuvo el sindicalista, “el Gobierno tiene que convocar en forma inmediata junto al ministro de Economía a la Unión Industria Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y a la Confederación General de los Trabajadores (CGT) para tratar de una buena vez por todas a los formadores de precios, aquellos los que nos regulan la vida de tarifas, y frenar la inflación”.

“¿De qué me sirve 100% de aumento?

En un contexto de preocupación de los gremios por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, Barrionuevo exclamó: “¿De qué me sirve 100% de aumento si no me parás los precios? Cuando lo cobrás, ya te lo comió el supermercado. No podemos estar todos los meses discutiendo paritarias, no es bueno para nada”, indicó, y agregó “Esto es un mal endémico”.

El gastronómico también habló del malestar por los “problemas con las tarifas”, y cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa: “Si no aumentás las tarifas, tenés que subsididar a las empresas. Están con un problema, es un gobierno está compartido entre Massa, Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández y creo que no se ponen de acuerdo. No hay mucho tiempo”, sostuvo.

No obstante, Barrionuevo dejó un mensaje de esperanza al decir que, a pesar de todo, “el país está para salir”, agregando que “Varias veces lo han fundido. Este es un país infernal, hay que hacer mas nacionalismo”.

“Este fin de semana largo no hay pasajes para ningún lado. Quiere decir que la gente, después de la pandemia, tiene la plata y la está disfruntado”, cerró el polémico dirigente.