Natalia Oreiro se pone en la piel de Eva Perón para la nueva serie de Star+ "Santa Evita".

La ficción está basada en la reconocida novela del escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Darío Grandineti será Juan Domingo Perón.

Este martes 26 se estrena la serie que sigue la historia del secuestro y profanación del cuerpo embalsamado de Eva Duarte de Perón tras el golpe de Estado cívico-militar de 1955. El estreno en streaming coincide con el 70º aniversario de la muerte de Evita.

Oreiro compartió sus sentimientos a la hora de interpretar a la dirigente peronista "Tuvieron que pasar muchos años para que me animara a interpretarla. Es la figura soñada que cualquier actriz querría hacer, pero en mi caso personal no me animaba, porque sentía que no tenía las herramientas como actriz o quizás como mujer para hacerlo”, dijo la actriz en diálogo con Télam.

La serie es dirigida por Rodrigo García (hijo de Gabriel García Márquez) y Alejandro Maci y guionada en dupla por Marcela Guerty y Pamela Rementería.



La producción de siete episodios, reconstruye mediante flashbacks y con un tono de suspenso la relación entre el expresidente y la actriz, luego devenida en dirigente política, así como el entramado de fuerzas que derrocaron a Perón durante su segundo mandato.

En la ficción, Oreiro encarna a Eva, fallecida en 1952, a los 33 años, producto de un cáncer de cuello de útero, cuyo cuerpo fue preservado durante tres años a la espera de ser sepultada en el Monumento al Descamisado, proyecto que nunca se concretó.



En ese momento histórico, los responsables de la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu raptaron el cadáver de Evita del edificio de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde era preservada, y lo mantuvieron oculto durante 16 años con el objetivo de evitar que se transformara en un arma simbólica contra el régimen.

Realizada y coproducida por Non Stop, la serie cuenta con la producción ejecutiva de la actriz y productora mexicana Salma Hayek y de José Tamez, y con la producción artística del cineasta y director teatral Alejandro Maci.

Mirá el tráiler de "Santa Evita":

(Fuente Télam)