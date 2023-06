Después de varios años de coqueteo, finalmente Juan Schiaretti podría sumarse a Juntos por el Cambio para encabezar una alianza opositora al gobierno nacional en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto próximo.También se analiza la inclusión como aliados de José Luis Espert y Margarita Stolbizer.

Pero sin dudas, la idea de sumar al gobernador cordobés desató una feroz interna -nuevamente- en la coalición que integran el PRO y la Unión Cívica Radical.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, son los principales impulsores de incorporar a Schiaretti a JxC, mientras que otros, en especial el candidato a gobernador Luis Juez -enemistado hace años con el sucesor de José Manuel De la Sota- pusieron el grito en el cielo.

Es por eso que el próximo lunes por la tarde, la mesa nacional de Juntos por el Cambio tendrá un cónclave en donde se debatirá incoporar a la coalición a las fuerzas que lideran Schiaretti, Espert y Stolbizer.

Por otro lado, Mauricio Macri ya avisó puertas adentro de JxC que no avala el ingreso del economista liberal como precandidato a presidente por ese espacio político: “Esto no va”, advirtieron desde el entorno del ex mandatario.

También rechazó las incorporaciones del gobernador de Córdoba, Espert y Stolbizer el sector que respalda a Patricia Bullrich.

Los impulsores del reclutamiento

En una reunión virtual, los titulares de los partidos que forman parte la alianza opositora -Gerardo Morales (UCR), Federico Angelini (PRO), Miguel Ángel Pichetto (PJ Republicano) y Maximiliano Ferraro (Coalición Civica)- se presentó la propuesta de incluir a los dirigentes antes mencionados.

Según publica Página 12, la charla por Zoom del viernes estaba fuera de agenda y se dio en términos informales. Pero la noticia de ampliar la coalición escaló la tensión interna y derivó en la convocatoria del próximo lunes a las 15, de la que participarán los presidentes y apoderados de todos los socios del espacio.

La idea de ampliar la coalición opositora fue anticipada el jueves por Morales durante un encuentro con dirigentes de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, anticipó que existen negociaciones en marcha para incorporar a Schiaretti, Espert, Stolbizer a Juntos por el Cambio.

Habrá que ver lo que decide la mesa nacional el lunes, luego que los impulsores de los reclutamientos emularan lo que hizo Martín Llaryora en Córdoba, dinamitando el PRO local.