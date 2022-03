En medio de dos viajes, para los que debió ser autorizado por la Justicia, Mauricio Macri realizó este lunes su reaparición pública con una entrevista televisiva.

Recién llegado de Miami, donde entre otras cosas remarcó que dio clases en la “Adam Smith Center for Economic Freedom”, el expresidente se alista para realizar un viaje que incluirá Europa y también Qatar, donde presenciaría el sorteo del próximo Mundial de Fútbol, el viernes 1 de abril.

El dirigente no dudó en afirmar que "si Aerolíneas Argentinas no es viable, hay que privatizarla, no tengo ninguna duda". Y le apuntó a Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), diciendo que "los argentinos que no usamos Aerolíneas no tenemos por qué pagarle esa plata para que se divierta".

Entre sus argumentos, ejemplificó con "el buen funcionamiento de las (empresas) Low Cost", las cuales "no le cuestan nada al Estado". Por eso, si los números no cierran, la firma estatal "no puede existir".

Sobre el tema, concluyó diciendo: "Un avión comercial es un taxi que vuela. Yo me pregunto por qué los taxis que andan por la calle no son propiedad del Estado... los aviones tienen que tener las mismas reglas".

Camino al Mundial de bridge

Macri integra uno de los equipos que representará a Argentina en las termas de Salsomaggiore, Italia, entre el 27 de marzo y el 2 de abril venidero.

"Hace dos años me puse a entrenar seis horas por día para jugar a nivel internacional. Es un orgullo disputar ahora un Mundial. Descubrí este deporte leyendo una biografía de (Mahatma) Gandhi. Tenía 15 o 16 años y me impactó. Él decía que practicarlo le ayudaba a pararse frente a la vida", concluyó.