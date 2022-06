El titular de Fecotac, Pablo Trapani, indicó que los camioneros agrupados en esa federación continúan trabajando a pesar de la falta de gasoil: "Venimos con problemas de gasoil desde abril estamos con lo justo, pero no hemos parado de trabajar desde que empezó la cosecha hasta ahora", señaló en diálogo con Canal 10.

Por otro lado, el referente criticó duramente a los camioneros autoconvocados que se encuentran cortando distintas rutas a lo largo del país por la falta de gasoil. "Hay algunos lugares donde hay autoconvocados haciendo estas manifestaciones. Lamentablemente no es la forma, no es el camino (...) la solución no es cortar las rutas, la solución es conseguir el combustibles, acomodar los números porque estamos en cosecha", indicó Trapani.

Además, agregó que desde Fecotac están "tratando de sumar en este conflicto, pero me parece que la forma es seguir pidiendo las reuniones, haciendo los conflictos donde hay que hacerlos; si en vez de estar cortando la ruta estarían cortando el lugar donde no les dan gasoil o donde no les pagan las tarifas que corresponde, esto no pasaría de un evento local en cada uno de los lugares donde esto pase", dijo críticamente.

"Les pedimos a los compañeros que tienen problemas que se institucionalicen, se unan, porque así no van a lograr nada", sostuvo Trapani.

Respecto a las negociaciones con las autoridades ante la escasez del combustible, imprescindible para el transporte de carga, Trapani indicó que tienen comunicación diaria con los gobiernos nacional y provincial y que consiguen el gasoil.

"El gasoil lo conseguimos, sufrimos igual que cualquier hijo de vecino pero lo conseguimos, pagándolo más caro, pagando por cupo de 50 litros, pidiendo bidones prestados, como sea pero lo conseguimos y seguimos trabajando. Si nosotros lo conseguimos, calculo que cualquiera que quiere trabajar lo puede hacer", dijo el transportista nuevamente disparando contra los camioneros que se encuentran en los retenes.

Aumentos del flete por el sobreprecio del gasoil

Trapani remarcó que a raíz de la falta del gasoil y el sobreprecio que se les está cobrando, lograron que se aumente en dos oportunidades el flete para adecuar los gastos."No conseguimos el precio del surtidor, conseguimos con sobreprecios, entonces hicimos un acuerdo con los dadores de carga, los pagadores del flete del reconocimiento de esta diferencia por sobreprecio y estamos trabajando con esa nueva tarifa, a partir del 21 de junio", indicó.

Trapani informó que en la tarde de este miércoles habrá una reunión a nivel nacional por el tema gasoil y tarifas, donde estarán los distintos actores invitados. Esperan recibir respuestas satisfactorias.

La muerte del camionero

Al ser consultado sobre el fallecimiento de un camionero que intentó esquivar un retén y terminó perdiendo la vida el martes cerca de la ciudad bonaerense de Daireauxa, Trapani consideró que "fue un hecho lamentable, repudiable, de parte de nosotros y todos los actores del sistemas, nunca se puede llegar a esta situación"..

"Lo de ayer es sin explicación porque realmente no son camioneros, son delincuentes, para tratar así a un compañero y terminar como terminó. Nos sentimos muy mal porque no queremos quedar representados como eso", concluyó el entrevistado.

Mirá la nota completa: