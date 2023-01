El catálogo de HBO Max se renueva con nuevas temporadas de series ya consagradas. La plataforma streaming confirma cuáles serán los estrenos y regresos más destacados en lo respectivo a sus series originales. Se trata de algunos de los proyectos más sonados de la plataforma, como la segunda temporada de 30 Monedas, la comedia Monos con Pistola, la serie de animación Pobre Diablo y el programa de entretenimiento Traitors, entre otros.

Mirá los lanzamientos que tiene preparado para el 2023:

The Last of Us (estreno 16 de enero)

Tiempo de Victoria. La dinastía de los Lakers (estreno temporada 2)

Succession (estreno temporada 4)

Barry (estreno temporada 4)

White House Plumbers (Miniserie estreno en marzo)

Somebody, somewhere (estreno temporada 2)

Perry Mason (estreno temporada 2 el 7 de marzo)

Los Gemstone (estreno temporada 3)

Last Week Tonigh with John Oliver (nueva temporada)

Larry David (Curb your enthusiasm) (estreno temporada 12)

A Black Lady Sketch Show (estreno temporada 4)

How to with John Wilson (estreno temporada 3)

Love & Death (Miniserie estreno)

Full Circle (Miniserie estreno)

And Just Like That (estreno temporada 2)

Hacks (estreno temporada 3)

Tokyo Vice (estreno temporada 2)

Julia (estreno temporada 2)

Nuestra bandera significa muerte (estreno temporada 2)

Warrior (estreno temporada 3)

