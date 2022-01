El pasado 29 de diciembre Nahir Galarza llamó de urgencia a su abogada porque tenía algo que contarle. Raquel Hermida Leyenda, la defensora que tomó el caso después de que la joven fuera condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, viajó a Paraná.

Al reunirse con Nahir el jueves pasado, la letrada escuchó la confesión más inesperada que dio un giro de 180 en la causa, luego de cuatro años del homicidio de Fernando, ocurrido el 30 de diciembre de 2017: "Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día", le contó entre lágrimas la joven.

Cuando la abogada le preguntó a Nahir quién era el verdadero asesino, la chica, que no podía parar de llorar le reveló que había sido su padre.

Este viernes, Hermida Leyenda se presentó en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahir.

La noticia fue difundida por el periodista Rodolfo Palacios en el sitio Infobae, quien publicó, además, que la abogada también denunció al tío paterno de Nahir, quien la habría abusado sexualmente cuando era menor, y al padre de la joven por violencia de género. Al mismo tiempo pidió medidas de seguridad para Nahir, para su hermano, su madre Yamina y para ella.

El giro en la causa

Tras el conmocionante relato, este viernes Hermida Leyenda presentó la denuncia en Paraná “contra los verdaderos culpables” y no descarta hacerlo ante la Suprema Corte de Justicia.

"El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial. El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremos en otro momento, dijo la abogada a Infobae.

Según una fuente del caso, “Ella había estado en la escena del crimen, pero Galarza (padre) se ocupó de todo. Anduvo en auto. Estuvieron en todos los detalles, por ejemplo en no ser registrado por las cámaras de seguridad. Su primer abogado, Víctor Rebossio, también fue denunciado porque fue el que la llevó a que ella se declarara culpable. Después cambiaron la versión a que fue un accidente. Hubo un entramado judicial para culparla a Nahir”, publica Infobae.

"Raquel, hacé la denuncia contra la corrupción que me tiene detenida", le pidió la joven y posteriormente firmó un documento en el que autoriza a su abogada a denunciar a su propio padre: “Autorizo a la doctora Raquel Hermida Leyenda a denunciar, tramitar, hacer público todo lo relatado sobre lo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 y fechas anteriores”, le escribió la joven en una hoja a la abogada. La firmó, aclaró la firma y puso su número de documento.

“Nahir dice que había un entorno de encubrimiento formado por el poder judicial, abogados, fiscales, policías, que la acorralaron y la hicieron declararse culpable en su primera declaración”, señaló una fuente con acceso al expediente.

En cuanto a lo ocurrido en la noche trágica de 2017, Nahir relata lo mismo que declaró en el juicio, que Fernando la maltrataba, le decía depresiva, era celoso, se había obsesionado con ella, que llegó a pegarle y -la noche del asesinato- a apoyarle la pistola en la panza.

Con este inesperado relato, la causa dio un giro de 180 grados.

Fuente: Infobae