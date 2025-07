La comunidad judía realiza este viernes el acto de repudio al ataque terrorista a la sede de la AMIA al cumplirse el 31° aniversario y el mismo contará con la presencia del presidente Javier Milei, funcionarios nacionales y porteños para rendirle un homenaje a las 85 personas asesinadas en ese atentado.

Bajo el lema “La impunidad sigue, el terrorismo también”, el acto central organizado en forma conjunta por la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas, comienza a las 9:53 en Pasteur 633, hora en la que estalló el coche bomba en la sede de la mutual judía, con el sonido del shofar (antiguo instrumento de cuerno de carnero).

Al acto, asistirán el presidente Milei, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios porteños, diputados nacionales y provinciales, así como dirigentes comunitarios y el mismo será conducido por Mariana Fabbiani, mientras que el orador central será el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza.

También, hablarán familiares de las víctimas y proyectará el video “Aniversario” con relatos del actor Ricardo Darín y el espacio musical estará a cargo de Germán “Tripa” Tripel.

Además, se hará hoy el tradicional acto de la juventud, donde se busca reflexionar sobre el reclamo de justicia ante el ataque terrorista que hoy sigue impune, según señalaron sus organizadores.

El acto se realizará con la expectativa sobre el desarrollo del Juicio en Ausencia, ya que el juez Daniel Rafecas decidió utilizar ese sistema judicial en base a la ley sancionada por el Congreso en febrero de este año.

Rafecas resolvió el pasado 26 de junio que se llevará adelante un juicio en ausencia contra los diez acusados, ex funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah que permanecen prófugos desde hace décadas.

La medida fue adoptada a pedido de la Unidad Fiscal AMIA y se fundamenta en la reciente sanción de la ley que habilita a avanzar en procesos penales cuando los imputados eluden sistemáticamente a la Justicia.

Según la investigación judicial, el atentado del 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos, habría sido planificado por altos funcionarios del régimen iraní y ejecutado con el apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en la Argentina como en la zona de la Triple Frontera.

Esa resolución establece que los acusados fueron declarados en rebeldía hace años, están plenamente informados de su situación procesal y nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición.

El Congreso de los Estados Unidos rindió ayer un homenaje por primera vez a las 85 víctimas del atentado a la AMIA, a 31 años del ataque y el mismo tuvo lugar en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes, bajo la organización conjunta de la oficina del Presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, la Embajada Argentina en Washington y la AMIA.

En un comunicado, la entidad judía señala que “la masacre contra la AMIA, cuya idea, planificación y ejecución fue acreditada por la justicia argentina a manos de Irán y de integrantes de Hezbollah, dejó el doloroso saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. Ninguna persona ha sido condenada”.

Declarado por la Justicia argentina como un “crimen de lesa humanidad” y por lo tanto imprescriptible, “el atentado del 18 de julio de 1994 supuso una grave violación a los derechos humanos”.

Recordó que a Amorza al asumir su cargo señaló: “Como presidente de AMIA y profesional del derecho voy a poner todo mi esfuerzo para que se puedan alcanzar avances concretos. La falta de resolución en estas causas es una afrenta moral hacia las familias que, desde hace casi 31 años, lloran y extrañan a quienes les fueron arrebatados por el odio y el terror”.

“Aniversarios”, un video con la voz de Ricardo Darín

“Los aniversarios más recordados tienen números redondos, 10, 20, 30, esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31?”. Con esta pregunta como disparador, y con la narración de la inconfundible voz del actor Ricardo Darín, comienza la nueva pieza audiovisual que AMIA presenta para acompañar la convocatoria al Acto Central que se realizará el próximo viernes 18 de julio, a las 9:30, en Pasteur 633.

Treinta y un años no es un número redondo. No son 20. No son 30. “Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, sostiene Darín, en el video, al hacer referencia al nuevo aniversario del atentado terrorista, contra la sede de la AMIA.