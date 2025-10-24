En la previa a las elecciones del domingo, el dólar oficial finalizó la jornada en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta según la cotización del Banco Nación, lo que representa un incremento de $10 respecto del valor de cierre del jueves.

Con este movimiento, la moneda estadounidense cerró la semana con una ganancia de $10, recuperando exactamente lo perdido en la jornada anterior.

En la última rueda antes de las elecciones legislativas, el dólar oficial mostró un aumento del 0,7%, acumulando en lo que va del mes una suba total del 8,2%.

En el sistema bancario, el promedio del dólar minorista se mantuvo entre $1.510 y $1.515 para la venta, alcanzando un máximo de $1.520.

En tanto, el dólar blue se ofrecía en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, sin registrar variaciones respecto del día anterior.

El segmento mayorista cerró la semana en $1.492, apenas por debajo del límite superior de la banda cambiaria fijado en $1.492,55.

Se aguarda el informe oficial del Banco Central para confirmar si se realizaron intervenciones con el fin de estabilizar la cotización.

Por el lado de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP avanzaba 1% y se ubicaba en $1.548,52, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) aumentaba 1,2%, alcanzando los $1.569,73.

Finalmente, las reservas internacionales del Banco Central se situaban el jueves en US$40.988 millones.