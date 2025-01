A diez años de la muerte del exfiscal Alberto Nisman, la expresidenta Cristina Fernández eligió marcar su postura a través de un posteo en X del senador Oscar Parrilli.

En un largo posteo en su cuenta de X, el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), marcó cuestionamientos al juez federal Julián Ercolini, la ministra de seguridad Patricia Bullrich y los diarios Clarín y La Nación.

"Todos los años, días antes del 18 de enero, ante un nuevo aniversario del lamentable suicidio del Fiscal Nisman, Clarín y La Nación comienzan a bombardear con notas sobre “SU ASESINATO” INVENTADO - y es literal – primero mediáticamente y después judicialmente por el juez mutante Julián Ercolini", expresó Parrilli en el mensaje que fue reposteado por Cristina Fernández.

El senador de Unión por la Patria apuntó contra la "pericia trucha" de Gendarmería que se realizó en el 2017 y ponderó la que estuvo a cargo de la junta del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2015.

"El cuadro se completa con la pericia trucha de la Gendarmería de Pato Bullrich, que se derrumba ante la calidad técnica indiscutible del Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial de la Nación QUE DICTAMINO, EN FORMA TAXATIVA, QUE LO DE NISMAN FUE UN SUICIDIO", afirmó Parrilli.

Además el exjefe de la AFI agregó: "En idéntico sentido lo hizo también el informe de la Policía Federal Argentina. Ambos cuerpos técnicos declararon en la causa bajo juramento de ley, sin embargo, los cachivaches de Gendarmería, nunca lo hicieron. Peor todavía, el grupo de Gendarmería que dijo que Nisman había sido asesinado SE DISOLVIÓ, mientras que los otros dos cuerpos técnicos (CMF y PFA) siguen haciendo miles de pericias hasta el día de hoy".

Otros tramos del planteo que respaldó Cristina Fernández se refieren al rol del informático Diego Lagomarsino, procesado por ser partícipe necesario del presunto homicidio de Nisman.

"No sólo llama poderosamente la atención que las crónicas de La Nación y Clarín casi no mencionan a Lagomarsino - solamente hablan y acusan a “funcionarios K”- sino que además estos mismos medios -tan proclives pedir cárcel para los k- no se “INDIGNEN” ante alguien que circula por la vida como cualquier vecino a pesar de haber sido acusado por Ercolini y el fiscal Taiano de ser nada menos y nada más que “participe necesario del asesinato” del fiscal Nisman, al cual estos medios han elevado a la categoría de héroe nacional. SE NOTA MUCHO MUCHACHOS", dijo Parrilli.

En el cierre del posteo, el senador nacional recomendó el documental que emitió Netflix “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía” y el libro del periodista Pablo Duggan "¿Quién mató a Nisman?".