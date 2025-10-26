El mundo del espectáculo argentino está de luto. Este domingo, la Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de la actriz y docente Claudia Schijman, a los 66 años.

Una vida dedicada al arte

Claudia Vivian Schijman nació el 8 de agosto de 1959. Entre sus maestros de actuación se encuentran Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli. Debutó en televisión en El Palacio de la Risa, con Antonio Gasalla y lo acompañó en los ciclos Gasalla en Telefé y Gasalla en Libertad. Además, participó en Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones, Soy tu fan. Sus últimos trabajos fueron en las series El eternauta y Menem.

Su labor cinematográfica incluye los films Cohen Vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita (de Alan Parker), Corazón iluminado (de Héctor Babenco) y el cortometraje La cámara. Su trayectoria teatral incluye las obras Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo, Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Como docente brindó talleres de actuación en el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el centro Cultural Recoleta, en escuelas primarias y otros espacios culturales.

El anuncio y el legado

La Asociación Argentina de Actores la despidió con este mensaje:

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.”

Su participación reciente en la serie El Eternauta —adaptación de la célebre historieta— la volvió a poner en el centro de la escena mediática y ante nuevas audiencias. Aunque aún no se han divulgado públicamente las causas de su fallecimiento.

Colegas, alumnos y seguidores han expresado su pesar a través de redes sociales, recordándola como una profesional integral, cálida y comprometida.