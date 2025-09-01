Una frase de “El infierno está encantador” y un par de textos acompañan una historia. La dio a conocer vía redes sociales Máximo Kirchner, y el contexto es el tercer aniversario del intento de magnicidio contra Cristina Fernández (CFK), que se cumple este lunes.

El vínculo entre la música de Los Redonditos de Ricota y aquel dramático momento también tiene como acompañamiento una historia que contó el periodista Marcelo Figueras.

Básicamente, recordando que aquel 1º de septiembre de 2022, por la noche, se alistaba a comer uno de los tradicionales guisos de lentejas de Virginia Mones Ruiz, la pareja del “Indio” Carlos Solari.

A todos ellos los acompañaba el propio diputado nacional, pero obviamente debió abandonar el lugar después de un llamado telefónico de uno de los asistentes de su madre.

“Me voy a comer tu dolor”, cita el hijo de la exmandataria, confirmando lo que el propio Figueras narró: que CFK y Solari se conocieron personalmente en 2022, entre marzo y agosto. De allí es la imagen (en la que también está Virginia y era inédita hasta ahora); t en ese cónclave él le dijo que Alberto Fernández “era radical”.

En ese encuentro el artista, que tenía bien presente la agresión con piedras a su despacho en inicios de ese año, dejó muda a toda al mesa cuando dijo: “Tienen que cuidarla. Van a intentar hacerle algo, eso es obvio. Está muy expuesta”.

Hoy, Máximo sentencia que “nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”.

En el texto reconoce “que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento” es “más llevadera que si ese disparo hubiera salido”. Reconoce, en tal sentido, que había sido advertido por Solari.

A modo de recuerdo, cerró también en modo de campaña, recordando las elecciones a concejales, distritales y de legisladores en provincia de Buenos Aires del próximo domingo: “Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.