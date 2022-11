Este sábado 26 de noviembre se cumple un año del aberrante crimen del pequeño Lucio Dupuy, de sólo 5 años, ocurrido a manos de su madre y de la pareja de ésta en la ciudad pampeana de Santa Rosa.

Para recordar el terrible filicidio que conmovió al país por los datos escalofriantes que surgieron de las investigación, se realiza una marcha nacional frente al Congreso, en la ciudad de Buenos Aires.

La tortuosa vida que llevó Lucio en sus cortos 5 años se conoció en cada rincón del país y ayudó a que muchos casos similares salieran a la luz.

Por los tormentos, los abusos sexuales y el crimen del niño están siendo juzgadas desde principios de noviembre la madre de la criatura, Magdalena Espósito Valenti (25), y su pareja, Abigail Páez (28).

La progenitora está acusada de “homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”. La querella, además, pidió sumar el agravante de “odio al género masculino”.

Páez fue acusada del mismo delito, pero con un agravante menos, ya que no era familiar de Lucio. En ambos casos, igualmente, la pena que se espera es la prisión perpetua.

La marcha nacional organizada por la familia paterna

El abuelo paterno de Lucio, Ramón, ha viajado por toda Argentina para dar visibilidad a lo aberrante de este caso. Desde aquel 26 de noviembre del 2021, entre el dolor y la angustia, se prometió hacer algo al respecto y lo logró: el juicio por el crimen de su nieto avanza rápidamente, se está por sancionar una Ley contra el maltrato infantil y él fundó una ONG para este tipo de casos.

En diálogo con VíaPaís Ramón indicó que la manifestación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires será multitudinaria, y agregó que a lo largo de toda la jornada, se verán muy movilizados frente a esta fecha tan dolorosa y esperan estar acompañados.

Distintas organizaciones, allegados a la familia Dupuy y ciudadanos de diferentes provincias están invitados a participar: marchando, cantando e incluso llevando globos blancos y carteles.

El abuelo de Lucio insistió en que este encuentro es muy necesario para concientizar a la gente acerca del maltrato infantil. Pero, además, ayudará a hacer presión a fin de que el Senado trate lo antes posible el proyecto promovido en nombre de su nieto.

“A Lucio no me lo devuelve nadie”, dijo el hombre, y agregó conmovido: “Esto lo hago para que no haya más casos como el de mi nietito”.

Por su parte Silvia, la esposa de Ramón y abuela del pequeño, agregó que la muerte de su nieto no será en vano y que continuarán luchando para que no haya más “Lucios”.