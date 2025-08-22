Abuelas de Plaza de Mayo celebró la decisión del Senado de derogar el Decreto 351/2025, que disponía la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

La norma, impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de “reducir el sobredimensionamiento estatal” y “disminuir el déficit”, fue rechazada por 58 votos contra 12 y una abstención.

“El Banco Nacional de Datos Genéticos no se toca. La búsqueda de los nietos tampoco”, enfatizó la organización de derechos humanos en un comunicado.

Además, subrayó: “Queremos destacar la responsabilidad histórica de los senadores y senadoras de la Nación que pusieron un freno al abuso de poder del Ejecutivo”.

El decreto ahora caído proponía convertir al BNDG en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo que implicaba la pérdida de su autarquía.

Además, modificaba la estructura de conducción eliminando cargos administrativos y transfería sus recursos financieros a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Para los organismos de derechos humanos, la medida significaba un retroceso en la independencia del Banco, pieza clave en la restitución de identidad de hijos e hijas de desaparecidos y en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.

“El rechazo parlamentario ratifica la vigencia de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país”, señalaron desde Abuelas.