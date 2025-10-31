Acciones y bonos argentinos suben y el riesgo país toca su nivel más bajo en nueve meses
Pampa Energía lidera las subas en Wall Street y los bonos en dólares suman su quinta jornada positiva consecutiva.
Los activos argentinos continuaron con un repunte luego de las elecciones legislativas del domingo 26.
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires marcó un récord nominal y el riesgo país alcanzó su mínimo desde febrero.
El índice S&P Merval subió 3,2%, llegando a 2.880.000 puntos, pasada las 11 de la mañana, por encima del máximo nominal registrado el 9 de enero de este año. Medido en dólares “contado con liquidación”, el Merval superó los 1.900 puntos por primera vez desde mayo.
Entre los ADR y acciones de empresas argentinas operadas en Wall Street predominaban las alzas, con Pampa Energía liderando el avance con un 5,7%.
Los bonos soberanos en dólares registraban un incremento promedio del 1,5%, marcando la quinta suba consecutiva. El riesgo país de JPMorgan descendió 23 unidades, ubicándose en 647 puntos básicos, el nivel más bajo en nueve meses.