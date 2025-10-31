Los activos argentinos continuaron con un repunte luego de las elecciones legislativas del domingo 26.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires marcó un récord nominal y el riesgo país alcanzó su mínimo desde febrero.

El índice S&P Merval subió 3,2%, llegando a 2.880.000 puntos, pasada las 11 de la mañana, por encima del máximo nominal registrado el 9 de enero de este año. Medido en dólares “contado con liquidación”, el Merval superó los 1.900 puntos por primera vez desde mayo.

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas operadas en Wall Street predominaban las alzas, con Pampa Energía liderando el avance con un 5,7%.

Los bonos soberanos en dólares registraban un incremento promedio del 1,5%, marcando la quinta suba consecutiva. El riesgo país de JPMorgan descendió 23 unidades, ubicándose en 647 puntos básicos, el nivel más bajo en nueve meses.