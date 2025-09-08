La actividad económica volvió a mostrar signos de alarma en el mes de julio, con bajas en los sectores de la industria y la construcción.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el índice de producción industrial manufacturero cayó 1,1% interanual, mientras que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción descendió 1,8% con respecto al mes anterior.

Con respecto a la industria manufacturera, el organismo nacional indicó que las mayores bajas se ubicaron en muebles (12,3%), textiles (10,5%), automotores (6,3%) y madera y papel (6,8%).

En espejo, la construcción también registró bajas en los segmentos: 9,4% en cales; 9,3% en ladrillos huecos; 7,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,3% en yeso; 2,8% en cemento Portland; y 1,1% en placas de yeso.

Mientras que las subas interanuales fueron: 36,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 31,8% en artículos sanitarios de cerámica; 31,7% en asfalto; 19,2% en hormigón elaborado; 9,8% en hierro redondo y aceros para la construcción; 9,0% en pisos y revestimientos cerámicos; y 3,5% en pinturas.