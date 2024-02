Esta mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que aún no hay definiciones respecto a la paritaria docente a nivel nacional. “Aún no hay nada previsto”, respondió ante la consulta de un periodista en conferencia de prensa. Gremios docentes se manifestaron “en alerta” y no descartaron problemas para el comienzo de clases.

"Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto", respondió Adorni cuando fue consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente, reclamada desde Ctera.

Peligra el inicio de clases: docentes reclaman envío de fondos y aumento salarial

En este sentido, indicó que "cada jurisdicción" del país "es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores" porque "los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires".

Adorni, en tanto, expresó que, "independientemente de la la discusión salarial", el Gobierno "siempre va a promover que se cumplan los días de clases", que la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), llevada a cabo en noviembre pasado, fijó en "al menos 190" para el calendario escolar 2024.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), uno de los gremios que agrupa a los docentes a nivel nacional, advirtió hoy que "peligra el inicio de clases" y reiteró su pedido al Gobierno para la "urgente convocatoria" a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.

Vale recordar que el Gobierno suspendió el envío del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a las provincias, que compromete el pago total de salarios. Ante ello, los gremios educativos sostuvieron en los últimos días que "sin el envío de los fondos del incentivo docente se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial".

Respuesta a Cristina Kirchner

Fernández de Kirchner publicó esta mañana un documento con duras críticas al presidente Javier Milei, en particular por la toma de deuda y donde específicamente cuestionó la vuelta a la gestión pública del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como un funcionario que realiza un "safari endeudador" en las distintas administraciones, tras recordarle su gestión del expresidente Mauricio Macri.

“Estuve trabajando y no tuve tiempo de leer un documento de 33 páginas”, respondió el portavoz ante la consulta de un periodista sobre la publicación del documento.

Funcionarios de Milei cruzaron a Cristina Fernández por su análisis económico

“Miramos para adelante, independientemente de las palabras vengan de la doctora Kirchner o que vengan de cualquier otro ciudadano. Todo lo que sean ideas novedosas, las vamos a tomar y las discutiremos. Todo lo que sea pasado y fracaso, no lo vamos a tomar.”, sostuvo en conferencia de prensa.

Dólar oficial para las Pymes

Por otro lado, el vocero presidencial indicó que a partir de hoy las pequeñas y medianas empresas registradas van a poder acceder al dólar oficial para saldar sus deudas comerciales hasta los 500 mil dólares.

Definió la medida como “un primer paso para regularizar otro de los grandes problemas que tenía la Argentina” que era la deuda con los importadores o la posibilidad de que los importadores puedan operar de manera normal. "Uno de los objetivos de la acumulación de reservas era ese”, agregó en este sentido.