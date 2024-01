El vocero presidencial confirmó que el Gobierno espera “que se trate esta semana” el proyecto de Ley Ómnibus, enviado hoy a la Cámara de Diputados con importantes modificaciones en algunos de sus artículos. No se refirió al paro general de este miércoles pero volvió a renovar el pedido de “continuar trabajando” por una Argentina diferente.

“Se están haciendo modificaciones sobre cuestiones que ya son de público conocimiento, siempre en el marco del diálogo, evitando negociar en pos de un favor político o de un intercambio, no lo hicimos antes, no lo hacemos ahora y no lo haremos jamás", comenzó el vocero en su usual rueda de prensa.

Confirmó además que se avanzó en la reglamentación de algunos puntos del DNU que así lo requerían para entrar en funcionamiento. “Se irán conociendo de a poco las novedades”, comentó.

En este sentido, expresó: “Destacamos el trabajo del diputado Espert y de los presidentes de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y el que están haciendo también todos los diputados que están impulsando esta ley que para nosotros representa parte de nuestro camino”.

“Nosotros no negociamos ni lo haremos jamás con cuestiones que representan a la vieja política. El rumbo de la Argentina para nosotros no es negociable", subrayó.

Ante los cambios en la ley, el vocero fue consultado por la disposición del Gobierno a modificar algunas normas. “Los avances que tuvimos, es que entendimos que cada uno de los sectores tenía aportes y tratamos de aplicar mejoras pero no negociamos absolutamente nada”, respondió Adorni.

"Ahora con las propuestas, nos parece superadora. Estamos muy contentos con eso", sostuvo respecto de ley.

Por otro lado, el vocero no dio precisiones respecto del próximo bono a jubilados y pensionados para febrero: “La fórmula no funciona, pero lo que ocurra con el texto definitivo de la ley lo confirmaremos más adelante”. Según detalla el documento enviado por el Gobierno, la ley contemplaría un ajuste mensual por inflación a partir de abril.

Paro y movilización de la CGT

Este miércoles, la CGT llamó a un paro general en contra de la Ley Ómnibus y del DNU. Habrá movilizaciones en todo el país.

“No hago futurología. El jueves estaremos sacando las conclusiones pertinentes de lo ocurrido el miércoles”, adelantó el vocero al respecto.