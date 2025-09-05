El Grupo Construya realiza desde hace un tiempo un Índice propio, en el que mide el volumen de ventas de materiales para la construcción.

Los difundidos este jueves no fueron positivos, ya que de manera interanual, se produjo una baja interanual del 5,5%.

El dato tiene importancia en el ámbito privado, ya que son tenidos en cuenta los movimientos en las principales empresas del rubro, que reflejan los números en la adquisición y reservad de "ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas, sistemas de calefacción central y hogareña, grifería, sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos, materiales eléctricos y electrónicos".

A su vez, el dato negativo de agosto se completa con la caída del 8,6 por ciento en relación al mes de julio.

De acuerdo a estos registros, el sector estaba marcado por una recuperación en el primer semestre del año, pero se fue a pique en las dos últimas mediciones.

De hecho el acumulado de ventas de los ocho primeros meses de 2025 se ubican casi un siete por ciento sobre el mismo período del año pasado.

Los fabricantes consultados dan cuenta de la preocupación para el futuro inmediato, en el que reportaron que incidió “la fuerte suba de la tasa de interés”, que “está impactando de forma negativa en la dinámica sectorial”.