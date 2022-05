La Argentina está registrando el inicio de una nueva ola de Covid 19 por la subvariante de la ómicron, la denominada BA.2. Así lo advirtió es investigador del CONICET Rodrigo Quiroga, quien además es Doctor en Ciencias Químicas, especialista en bioinformática y docente de la Universidad Nacional de Córdoba.

En diálogo con Radio Universidad, el científico explicó que "todo indica que estamos en el comienzo de una nueva ola de contagios, producida por la subvariante de Ómicron denominada BA.2, que ha generado grandes olas de contagio en Europa y que parece haber llegado finalmente al país. Está produciendo aumento de los contagios que estamos viendo en las últimas semanas", contó.

En cuanto a la magnitud que podría tener el nuevo pico, Quiroga indicó que "es muy difícil saberlo, porque han cambiado los criterios de testeos entonces es complicado comparar y saber en qué magnitud está la ola en este momento en comparación a olas anteriores, y más difícil aún es predecir el impacto que va a tener en internaciones, fallecimientos, etc", señaló.

En esa línea, el investigador sostuvo que en países como el Reino Unido, "la ola BA.2 fue peor que la ola de Ómicron o sea que esa posibilidad está. Yo creo que el impacto podría ser similar, un poco mayor o un poco menor", y agregó que se trata de una situación epidemiológica complicada, ya que ómicron causó la muerte de más de 10 mil personas entre enero y febrero en el país.

No obstante, Quiroga señaló que afortunadamente el porcentaje de fallecimientos no fue tan algo,"en gran medida gracias a las vacunas, y justamente por eso creo que es muy importante que en este momento, dado el aumento de casos, aceleremos y tomemos conciencia de que necesitamos un nuevo refuerzo". indicó.

El científico sostuvo que los datos son contundentes: según un estudio realizado en Israel "la colocación de una nueva dosis refuerzo generó mayor protección frente a la ola producto de esta variante BA.2, entonces, es realmente muy importante que nos coloquemos una dosis de refuerzo si recibimos la tercera hace más de cuatro meses", sostuvo, y agregó que las vacunas contra el Covid 19 "se están colocando en todos los hospitales nacionales, provinciales y municipales"

Además, Quiroga consideró esencial retomar las medidas de prevención que prácticamente la mayoría ha dejado de tener, como el uso del barbijo y la buena ventilación de los ambientes.

En otro tramo de la entrevista, el experto se mostró crítico respecto de la decisión de cerrar centros de testeos y vacunación masivos, ya que no hay registros de la enfermedad, como sí hubo hasta marzo pasado.

Quiroga dijo que hay una menor conciencia en la gente sobre la circulación de Covid 19 "en gran parte por estos cambios en el criterio de testeos, que hace que ya no tenemos tantos conocidos o parientes que dan positivo, porque ya no se testea como se testeaba antes".

En línea con lo que expresó a principios de abril su colega Oscar Atienza, Quiroga criticó los criterios adoptados por la Nación y la Provincia en ese sentido. "Se ha decidido que sólo se va a hisopar a personas mayores de 50 que tengan factores de riesgo y presenten síntomas", remarcó, agregando que eso hace que no existan registros de cómo está afectando la circulación del virus en el país.

"Sostener el nivel de testeos que teníamos era bastante caro, pero no se ha reemplazado eso por una manera razonable de informar a la población sobre la circulación viral para que cada uno pueda decidir hasta qué nivel va a retomar los cuidados para protegerse de una nueva infección", agregó el experto.

Por otro lado, subrayó que la idea de que las personas sólo se infectan una vez, es sólo un mito. "Es absolutamente falso, sabemos que muchas personas se infectaron dos, tres y hasta cuatro veces", indicó el investigador.

Al ser consultado si consideraba necesario implementar alguna restricción o limitación de las actividades para frenar los contagios, Quiroga sostuvo que es muy difícil. "No parece haber ningún acompañamiento social para este tipo de medidas. Lo que lamento mucho es que no se haya aprovechado para diagramar un uso de barbijo sostenible al largo plazo, creo que debería estar claro para la población cuándo, dónde, por qué y cómo hay que usar el barbijo, y me parece que eso no está claro. Y adicionalmente no existieron grandes inversiones ni en ventilaciones, ni en medir la ventilación, ni mejorar la circulación en algunos ambientes, por poner el ejemplo de oficinas públicas, ambientes educativos, etc", señaló el científico.

Por último, Quiroga indicó que la nueva ola de covid en Argentina duraría entre 30 y 45 días, tal como ocurrió en los países europeos.

