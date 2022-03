Por la crisis energética propia y por factores externos, como la invasión rusa a Ucrania y la abrupta suba del petróleo, Argentina atraviesa una situación complicada. En ese contexto, funcionarios de Córdoba e industriales advirtieron que faltará gas en el próximo invierno.

La oferta nacional de gas no alcanza para cubrir la demanda anual y el país importa aproximadamente un 30% de ese fluido.

En ese marco, el ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, y los grandes usuarios de gas de la provincia, mantienen reuniones para analizar la situación e intentar encontrar una salida, ya que, anticipan, sin gas habrá una paralización de fábricas.

“Hay algunas empresas que pueden tomar otra opción y comprar combustibles líquidos, pero la gran mayoría no tiene esa posibilidad y la situación es muy compleja”, dijo el ministro en diálogo con Puntal.

Según López “se llegó a esta situación extrema porque el país viene haciendo todo mal en materia energética en los últimos tres gobiernos. No se puede improvisar en esto, además porque este cuadro de situación tiene una consecuencia directa y grave en las cuentas del Estado. Ahora estamos ante un escenario de necesidad de importar combustibles a precios altísimos y sin tener dólares disponibles”.

“Pensemos que el millón de BTU de gas que viene en barco costaba en promedio unos 8 dólares el año pasado y ahora está en 30 o 40 dólares", sostuvo, lo que indica que este año los costos se van a multiplicar cinco veces según detalló. "Vamos a pasar de unos 6 mil millones a más de 11 mil millones de dólares, en un momento en el que las reservas son muy escasas”, señaló el funcionario provincial.

López remarcó que faltan políticas energéticas a largo plazo, insistiendo que ahora es muy tarde para hacer algo: “Ahora no hay mucho por hacer porque pese a tener la segunda reserva de gas no convencional no contamos ni con los gasoductos necesarios para transportarlo. Y Bolivia parece que no termina de acordar con Argentina y además tiene una menor producción que la esperada, y lo que tiene probablemente se lo venda a Brasil antes que a nosotros”, alertó..

Ante la falta de gas que se prevé para el invierno, no sólo se afectaría a los hogares, sino que la mayoría de las empresas padecerán un parate en su actividad. Además, la escasez alcanzaría también al GNC, provocando la imposibilidad del funcionamiento de los vehículos que utilizan ese combustible.

El faltante de combustibles líquidos y sus consecuencias

El grave problema no es solamente con el gas: también habrá escasez de combustibles líquidos según López, lo cual no sólo afectará a los particulares, sino al campo. "Hoy no tenemos la certeza de que vayamos a tener la cantidad suficiente de gasoil para levantar la cosecha gruesa", subrayó.

"Es un tiro doble en el pie que se pega la Argentina. Por un lado porque tiene que gastar dólares que no tiene para importar, y por el otro lado, a los sectores que le generan esos dólares los complica con medidas insólitas y faltantes, como en este caso", sostuvo el funcionario cordobés.

"Si por ejemplo hubiésemos impulsado a nivel nacional una ley para fomentar el uso de biodiésel para la maquinaria agrícola no sólo no tendríamos faltante, sino que además agregaríamos valor y evitaríamos la salida de dólares por importación. Pero seguimos sin planificar y eso tiene costos muy altos", señaló.

"Tenemos una política energética a la deriva, sin prioridades claras para garantizar el gas natural suficiente para este invierno", detalló.

En ese marco, López indicó que Córdoba hizo una inversión con recursos propios, con la cual se construyeron 3 mil kilómetros de gasoducto, pero no es suficiente para traer gas a la provincia.

"No podemos creer que el Estado nacional, con la espalda que tiene, no puedo invertir para que haya gas natural en todo el país, solo faltan 600 kilómetros de gasoducto, que es un 20% de lo que hizo Córdoba y hoy no está acondicionado ", reclamó.

Fuente: Puntal