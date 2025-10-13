Agustín Laje, escritor y licenciado en Ciencia Política, publicó en sus redes sociales un mensaje para despegarse de Pablo Laurta, el acusado de cometer un doble femicidio en la ciudad de Córdoba.

Laje consideró el crimen como “horroroso” y aseguró que, por las consultas que recibió, quería aclarar que no tiene “ningún tipo de relación” con Laurta.

La razón de esta aclaración surge porque en las redes sociales se viralizaron una serie de fotografías donde se los ve juntos, ya sea en un auto como en un café, y además un video en el que Laje respalda a la agrupación creada por Laurta, “Varones Unidos”.

“En 2018, fui invitado —junto a otros conferencistas y con el aval de un congresista uruguayo— a participar en una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, organizada por diversos grupos, entre ellos el mencionado sujeto. Jamás volví a verlo ni a saber de él”, aseguró el escritor.

Además, planteó que debido a la cantidad de conferencias que brinda no tiene sentido y es “de mala fe” pretender vincularlo con cualquiera de esos organizadores.

“Resulta lamentable que ciertos sectores del periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia. Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel”, concluyó.