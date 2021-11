Este miércoles se realizó un acto en la Plaza de Mayo para celebrar el Día de la Militancia peronista. Allí, frente a miles de personas autónomas, de organizaciones sociales y de sindicatos, el presidente Alberto Fernández brindó un discurso.

Había expectativa sobre lo que iba a decir luego de la derrota electoral del domingo pasado. En ese marco, el presidente aseguró que trabajará durante los próximos dos años para cumplir con todo lo que prometió al asumir en 2019.

"Quiero darles las gracias a cada compañero militante, de cada barrio, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada provincia, que se movilizaron cuando vieron la derrota que obtuvimos en las PASO. Quiero darles las gracias desde el alma", expresó Fernández en el comienzo.

Aseguró que eso permitió sumar votos en las últimas elecciones y planteó: "Militar en política es por sobre todas las cosas un enorme acto de amor. Es unificar fuerzas, traccionar todos para el mismo lado en busca de un país mejor".

"Hoy es un día oportuno para que demos inicio a esta segunda etapa de nuestro gobierno y empecemos con toda nuestra fuerza a levantar lo que haya que levantar en la Argentina", señaló.

El mensaje de las urnas

Fernández dijo en su discurso que las urnas "le dejaron un mensaje" y que por eso corrigieron cuestiones y dictaron medidas. "Queda mucho por hacer aunque nos acompañó más gente", admitió, y le habló a quienes todavía descreen de su gestión: "Vamos a hacer mucho más".

"Nunca olviden que el triunfo no es vencer si no nunca darse por vencido", señaló el presidente, ante las críticas de algunos sectores de la oposición que planteaban que no había nada para celebrar tras las elecciones.

"Todos vimos cómo especularon con el dólar. Todos lo vimos. Todos vimos cómo nos avisaron que iban a terminar con las indemnizaciones de los despedidos. Soñaban con quitarnos la presidencia de la Cámara Diputados", criticó.

Los horizontes de su gestión

El presidente remarcó algunas cifras de la economía (un crecimiento del 9%, una mejora del sector Pyme) y valoró que el país "va a recuperar lo que ha perdido en la pandemia".

"Hemos logrado generar más de 300 mil puestos de trabajo en sector privado. 600 mil que estaban suspendidos hoy están trabajando. No vamos a parar hasta que cada argentino encuentre su lugar de trabajo", afirmó.

En ese marco, también dijo que los sueldos van a a ganarle a la inflación, que los que trabajan no van a pagar más Impuesto a la Ganancias y que queda el problema de la deuda. También aseguró que enfrentarán a los formadores de precio para decirles basta.

"El primer objetivo es recuperar la economía de una vez y para siempre. Es poner en marcha la industria, llenarla de trabajadores, es hacer crecer el campo. Y es también hacer que los ingresos y las riquezas se distribuyan igualitariamente entre todos los argentinos", expresó.

También hizo referencia a las fuerzas de seguridad y planteó que es necesario reconstruirlas. "Necesitamos fuerzas de seguridad que persigan al delincuente, que los sometan a un juicio en Estado de Derecho con jueces dignos que actúen rápidamente", dijo.

Mensaje a la oposición

"Los que quieren boicotearnos dejen de boicotearnos de una vez y para siempre. Que dejen de sembrar ese odio", le pidió Fernández a la oposición y añadió: "Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compas que tiene que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de "Estado.

"Tenemos dos años por delante y en estos dos años voy a cumplir la palabra que empeñé en esta misma plaza ante millones de argentinos. Y voy a hacerlo en dos años porque la pandemia paralizó nuestras posibilidades de hacerlo" siguió.

Pedido a la militancia peronista

"Quiero decirles a cada militante del PJ, que es una parte importante del Frente de Todos, que alcen la voz y nos acompañen. Que el tiempo que se inicia no sea de silencio, que sea de profundo debate. Discutamos de cara a la gente. Que se abra, que cada uno pueda decir lo que piensa, que cada uno pueda opinar y que encontremos la síntesis que nos deje avanzar en la Argentina", señaló el presidente.

Y en ese marco, solicitó que "vuelvan a abrir las unidades básicas, pongan las mesas en las calles. Díganles a los vecinos que hay una Argentina que está por construirse y que tiene un presidente y una vicepresidenta que trabajan en ese sentido".

"Necesitamos llegar al 2023 con toda la fuerza. Por eso les pido de corazón que, aunque los medios siempre nos bajen el volumen, alcemos nuestras voces, levantemos nuestras banderas con las condiciones de siempre. En ese 2023 se van a cumplir 40 años de democracia, 50 de la última vez que elegimos a Perón y 20 del día en que Néstor fue elegido presidente".

"Tenemos que hacer lo necesario para que en el 2023 aseguremos un triunfo rotundo, la victoria que merecen los argentinos. Nadie nos ha vencido. Solo es es vencido el que pierde sus ganas de luchar", expresó cerca del cierre.