El Frente de Todos cerró la campaña este jueves en la localidad de Merlo, Buenos Aires. Allí estuvieron presentes distintos referentes del partido, entre los cuales se destacó la presencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Hablaron frente al público la candidata Victoria Tolosa Paz, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el cierre estuvo a cargo del presidente Alberto Fernández.

En su discurso, Fernández realizó un repaso por los primeros dos años de su gestión, sobre los que rescató el camino que se inició para "dejar atrás tantos años de dolor, tantos años de pérdida".

Sin embargo, admitió que la llegada de la pandemia, a los 99 días de haber asumido, impidió ese avance. "No hay generaciones que hayan conocido lo que nos tocó a nosotros. El dolor fue muy grande", lamentó el presidente.

En ese marco, remarcó los logros de estos dos años y mencionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cambio en el Impuesto a las Ganancias y el aporte de las Grandes Fortunas.

"Y ustedes se preguntarán qué pasó con ese dinero: estamos reconstruyendo barrios populares, ayudando gente que más lo necesita. No es que no hicimos nada, hicimos mucho", señaló el mandatario.

También hizo referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (que permitió un ahorro de 37 mil millones de dólares) y planteó que a la nueva negociación que está en puerta no la va a resolver "en cinco minutos" -en referencia a los dichos del ex presidente Mauricio Macri- si no que se tomará "todo el tiempo que haga falta".

Tras este repaso, contó que entendió que aún así en las elecciones PASO muchos argentinos decidieron no acompañar al Gobierno y que por esto salió a escuchar al país. Y que a raíz de esto trabajará "por los últimos".

"El país está avanzando del modo que nosotros queremos: con producción y con trabajo. Veo día a día Pymes que invierten, que compran maquinarias. No nos basta de nada que crezca el PBI si la vida de los argentinos no mejora", expresó Fernández.

Y recordó cómo estaba el país cuando asumieron: "Hundido, con una deuda impagable. Con 23 mil Pymes cerradas. Sin ministerio de Salud, de Trabajo o de Ciencia y Tecnología. Ese es el país que nos dejaron los que dicen que ahora van a resolver todos los problemas".